جمعيات المزارعين: الاحتلال لن يجد مزارعاً واحداً يقبل التعامل معه

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، إن الحكومة الإسرائيلية، لن تجد مزارعاً فلسطينياً واحداً يقبل التعامل معها مباشرة.



وأضاف ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أن الاحتلال يسعى إلى قضم صلاحيات السلطة الوطنية تدريجياً، لإنهاء مبرر وجودها، واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية، بضم أجزاء من الضفة.



وأكد أن الشعب الفلسطيني واعٍ لهذه المخططات والفتن والشائعات، الهادفة إلى تقويض دور السلطة الوطنية، والقضاء نهائياً على حلم شعبنا بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.