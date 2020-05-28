صيدم: المطلوب اليقظة والحذر من مخططات الاحتلال ضرب السلم الأهلي

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رام الله - دنيا الوطن

شدد عضو مركزية (فتح) د. صبري صيدم، على أن المطلوب من كافة أبناء شعبنا وقواه الوطنية، توخي الدقة والحذر واليقظة، لأنه السلاح الأول لتصفية الإشاعات ونشر الفتن والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الاحتلال، وأدواته لعدم الانجرار وراء مخطط إسرائيل بضرب السلم الأهلي.



وقال صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن بث السموم، ونشر الإشاعات والفتن وانتحال شخصيات، هذه قضية محسومة من قبل الاحتلال، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسلح بالإرادة والعزيمة؛ لمواجهة مخططات الاحتلال والتحقق الدائم لمصدر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض التعامل معها، والذهاب إلى مصادرها الرسمية.



وأضاف صيدم، أن الهجمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير مسبوقة، وأنها ستشتد مستقبلاً لضرب السلم الأهلي، وإحباط معنويات شعبنا، وتلفيق روايات تاريخية مزورة.