أبو رحمة: الاحتلال يُصعد من اعتداءاته والمطلوب التصدي لمحاولاته تفسيخ السلم الأهلي

حذر مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله ابو رحمة، من محاولات الاحتلال بث الفوضى والفلتان الأمني؛ لتحقيق مأربه في إعادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وضمها بالكامل.







وقال أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن الاحتلال يصعد من اعتداءاته على عديد القرى والبلدات في محاولة منه للضغط على السلطة الوطنية، لإعادة التنسيق الأمني، ويستخدم كل الطرق والوسائل، ويواصل انتهاكاته بالهدم ومصادرة الأراضي، ويخلق الفتن والإشاعات لتنفيذ مخطط الضم.







وشدد أبو رحمة على أهمية الوعي لدى أبناء شعبنا، وإدراكه وعدم الانجرار وراء الذين يستخدمهم الاحتلال في إثارة الفتن، وبث الشائعات، وتكريس الجهود؛ للتصدي لمحاولاته في تفسيخ السلم الأهلي وانعدام الأمن.

رام الله - دنيا الوطن