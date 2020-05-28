أبو سيف: حكومة الاحتلال تحاول المساس بالشرعية الفلسطينية وضرب السلم الأهلي

قال وزير الثقافة، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عاطف أبو سيف: إن نشر الاحتلال الأخبار الكاذبة، وإشاعة الفتن بين أبناء شعبنا، هو تعبير عن صدمة حكومة الاحتلال من القرارات الجريئة والشجاعة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخراً، بأن فلسطين، ومنظمة التحرير في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنوأضاف أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تحاول المساس بالشرعية الفلسطينية، وضرب السلم الأهلي من خلال نشرها لهذه الفتن والأخبار الكاذبة من خلال شخصيات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وطالب أبو سيف، بضرورة تكوين جبهة عربية موحدة من الإعلام العربي، وتظافر الجهود لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال وإعلامه، الذين يستهدفون السلم الأهلي لضرب المشروع الوطني والقيادة الفلسطينية.