الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري.



وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الأسير جنازرة لا يزال معزولاً في سجن (النقب الصحراوي) وتم نقله إلى عزل (أيلا) وممنوع من زيارة ذويه ومحاميه للإطلاع على حاجاته الصحية.



وفي سياق آخر، قال أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إنه جاري التواصل مع عدة مؤسسات حقوقية من بينها الصليب الأحمر الدولي؛ للضغط على سلطات الاحتلال؛ للسماح للأسير كمال أبو وعر من بلدة قباطية قضاء جنين، والمصاب بسرطان الحنجرة من تلقي العلاج اللازم والحقيقي، تجنباً لتكرار ما جرى مع الأسرين بسام السايح وسامي أبو دياك.