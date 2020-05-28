المالكي: فلسطين تنتظر تحديد موعد لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، أن فلسطين تنتظر تحديد موعد لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عبر الإنترنت، ضمن التحركات الفلسطينية؛ لافشال مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة.



وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن فلسطين، أعدت بياناً خاصاً لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن القيادة تسعى إلى حشد الدعم للموقف الفلسطيني، وقرار القيادة بأنها في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي والإدارة الأميريكية.



وبين المالكي، أن القيادة تعول كثيراً على موقف الاتحاد الأوروبي وأن خمساً وعشرين دولة من أصل سبع وعشرين، ترفض تماماً خطة الضم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، أجرى الأسبوع الماضي لقاء مع سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى فلسطين، والتقى بالأمس مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين، إضافة إلى إرسال رسائل لوزراء خارجية دول أوروبا، تبين موقف فلسطين من الضم، وكل حيثيات قرار القيادة بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل.



وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أكد المالكي، أن القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية للمحكمة، طلبوا تفسيراً قانونياً لقرار القيادة بأن فلسطين في حل من الاتفاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم هذا التفسير قبل العاشر من الشهر المقبل.



كما أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن قرار القيادة لن يؤثر أبداً في الولاية القضائية والقانونية للمحكمة.