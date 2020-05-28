الاحتلال يُسلم الأسير المحرر عنان نجيب قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأسير المحرر عنان نجيب، قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وسيتم خلال 72 ساعة تحديد مدة الإبعاد.
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأسير المحرر عنان نجيب، قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وسيتم خلال 72 ساعة تحديد مدة الإبعاد.
وكانت سلطات الاحتلال، استدعت نجيب مرات عدة، خلال الأيام الماضية، للتحقيق معه، وأبعد عن القدس عدة مرات خلال السنوات الماضية.