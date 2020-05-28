الاحتلال يُسلم الأسير المحرر عنان نجيب قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس

وكانت سلطات الاحتلال، استدعت نجيب مرات عدة، خلال الأيام الماضية، للتحقيق معه، وأبعد عن القدس عدة مرات خلال السنوات الماضية.









رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الأسير المحرر عنان نجيب، قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وسيتم خلال 72 ساعة تحديد مدة الإبعاد.