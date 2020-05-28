بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 675 طنًا من النفايات الصلبة في العيد

تمكنت طواقم النظافة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، من جمع وترحيل نحو (675) طناً من النفايات الصلبة من اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك وطيلة أيام إجازة عيد الفطر السعيد وذلك من الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق وكافة الأحياء لاسيما وسط المدينة.







وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة يوسف شبير أنه قد تم تنفيذ خطة النظافة الموضوعة سلفاً والتي شارك فيها آليات وطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وصناع الجمال في البلدية، مشيراً إلى أن أعمال جمع وترحيل النفايات انطلقت حسب الخطة لتكون شوارع المدينة وأحيائها نظيفة خالية من النفايات.







وبين شبير أهمية نظافة كافة الشوارع من النفايات حيث تمكنت طواقم صناع الجمال ليلة العيد من جمع أكوام النفايات الصلبة ومخلفات المحال التجارية والبسطات ومعارض التسوق والتي تقدر بــ (675) طناً وتفريغها تباعاً في نقطة ترحيل مؤقتة جنوب الحي النمساوي، مشيراً إلى أنه قد تم ترحيل النفايات في وقت لاحق إلى مكب النفايات الرئيس في منطقة صوفا جنوب شرق خان يونس.







وبين شبير إلى أنه تم الاستعانة بأكثر من (130) عامل من صناع الجمال، مدعمين بموظفي وحدة الضبط الميداني وشرطة البلديات، مشيراً إلى أن أكثر من(12) آلية مختلفة الحجم شاركت في تسهيل عمل جمع النفايات ليلة العيد وفق خطة العمل والتي تم وضعها سابقاً واستندت إلى توزيع العمل على أكثر من وردية، فيما تم العمل بشكل اعتيادي بدء من ثاني أيام إجازة العيد حسب النظام المتبع.







وشكر شبير سكان مدينة خان يونس وأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات على تعاونهم مع الطواقم الميدانية ودورهم في إنجاح خطة النظافة وتجنيب المواطنين المخاطر الصحية والبيئية.

رام الله - دنيا الوطن