ألمانيا تدعم المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة بفلسطين بستة ملايين يورو

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت الحكومة الألمانية مبلغ 6 ملايين يورو، لتغطية الاحتياجات الغـذائية لأكثر من 300 ألـف فلسطيني من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية.



ووفق وكالة (وفا) فقد أوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هذا التبرع السخي من الخارجية الألمانية سيمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم الإلكترونية إلى 274 ألف فلسطيني غير لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية لمدة شهرين.



وأشار إلى أن 35 ألف شخص في قطاع غزة سيحصلون على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر، وتشتمل على دقيق القمح المدعم والبقول والزيوت النباتية والملح المعزز باليود.



وقال ممثل البرنامج، مديره القطري ستيفين كيرني: "لقد دفعت أزمة كوفيد-19 بالآلاف إلى المزيد من الفقر والجوع مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وسط اقتصاد متداعي".



وأضاف: "يتطلب الوضع الراهن تنفيذ برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى لتدخلات أكثر شمولاً. ولدينا ثقة كبيرة في دعم الجهات المانحة لنا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ونشعر بالامتنان لألمانيا، حكومةً وشعبًا، لدعمهما المستمر والثابت في هذا الوقت العصيب".