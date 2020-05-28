وزيرة الصحة: مُصاب (كورونا) في قلقيلية أُدخل العناية المُكثفة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن العامل الذي أصيب بفيروس (كورونا) في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية، جرى إدخاله إلى قسم العناية المكثفة، لأن حالته ليست مطمئنة.



وأكدت الكيلة، في تصريح عبر تلفزيون فلسطين، صباح اليوم، أن العامل المُصاب يعمل في أراضي الـ 48، ويعمل كذلك موزع بيض، وقد خالط مواطنين في الشمال ومنطقة رام الله.



وأوضحت، أن طواقم وزارتها، تقوم الآن بمتابعة خط سيره، لحصر المُخالطين له.