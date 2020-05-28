الكسواني: لا اشتراطات جديدة بشأن الصلاة في الأقصى بعد فتحه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفى مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، وجود أي شروط إسرائيلية، سواء بشأن حجز هويات المصلين، أو تحديد الأعداد، مبيناً أن هذه الأنباء كاذبة وعارية عن الصحة.



وشرعت أوقاف القدس بإجراء استعدادات واسعة ومكثفة لإعادة فتح بوابات المسجد الأقصى للمُصلين، فجر الأحد المقبل.



وتجري طواقم متعددة تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، استعدادات واسعة ومكثفة لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المُصلين، بعد إغلاقه لأكثر من شهرين، بسبب فيروس (كورونا).