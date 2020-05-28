دولي

سيناتور أمريكي: ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

سيناتور أمريكي: ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد السيناتور الأمريكي، بوب منينديز، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إبرام صفقة سلاح جديدة مع المملكة العربية السعودية.

وقال السيناتور، الذي يعارض هذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة (سي إن إن): إن الإدارة الأمريكية، تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة إلى الرياض.

وذكر منينديز، أنه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف: "لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية؛ ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص، لأن وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعين تسليمها في إطار الإجراء الطارئ الذي اعتمد العام الماضي".

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