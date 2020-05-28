السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات السودانية، بتسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 وفاة خلال آخر 24 ساعة.



وأضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أنه "تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749".



وأشارت الصحة إلى بلوغ عداد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا​​​ً.