ترامب يوقع اليوم أمرًا ينظم شركات مواقع التواصل الاجتماعي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البيت الأبيض، أن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني: إن "الرئيس الأمريكي سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن شركات مواقع التواصل الاجتماعي".



وأمس الأربعاء، هدد ترامب، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة (تويتر) إلى أن اثنتين من تغريداته "لا أساس لهما من الصحة".



وقال ترامب عبر (تويتر): "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016"، في إشارة إلى محاولات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأضاف: "نظفوا تصرفاتكم، الآن!!!!".