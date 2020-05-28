الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة إعمار الخليل، من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف، وقال مدير الحرم الابراهيمي، حفظي أبو سنينة: إن قوات الاحتلال، منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.



وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينة، بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء، يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.



وكانت قوات الاحتلال، منعت يوم الثلاثاء المنصرم، الموطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد إعادة فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، صادق في الثالث من الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.