سلطات الاحتلال تُصادر قطعة أرض في سلوان لإقامة قبور لليهود

مقابر يهودية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً يقضي بمصادرة قطعة أرض، في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، لاستخدامها كمقبرة لليهود.



وأكد مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، أن سلطات الاحتلال، أصدرت قراراً بمصادرة قطعة أرض، تتجاوز مساحتها أكثر من دونم ونصف، لإقامة وبناء مقابر لليهود في المكان، بحسب ما نقلت صحيفة (الأيام) المحلية.



وأشار المركز، إلى أنها أمهلت المتضررين مدة أسبوعين للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.



وأوضح، أن سلطتي الطبيعة والآثار التابعتين للاحتلال، بدأتا باستهداف هذه الأرض قبل عدة سنوات من خلال زراعة قبور وهمية فيها بشكل خاص، لافتاً إلى أن وادي الربابة يحوي مساحات واسعة من الأراضي، التي يمنع أصحابها من البناء عليها أو زراعتها.



وأضاف: "سلطات الاحتلال تحاول تنفيذ عدة مشاريع في حي وادي الربابة، باعتباره الامتداد والمسار للحدائق (التوراتية) التي تحيط بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة".