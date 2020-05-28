عريقات ووزير الخارجية توني كازر يبحثان في اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير خارجية سلوفينيا توني كازر اخر التطورات في المنطقة ، واخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية .



وقال عريقات ان سلوفينيا ثابتة على مواقفها من القضية الفلسطينية ، حيث اكد كازر ان اي حل يجب ان يبنى على نظام دولي يحكمه القانون الدولي ، وهو الاساس لكل الدول المحبة للسلام .



واضاف عريقات ان وزير الخارجية السلوفيني اكد رفض بلاده للضم الذي اعلنته الحكومة الاسرائيلية في الاغوار الفلسطينية واراضي الضفة الغربية ، واكد على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية حازمة ضد الضم.