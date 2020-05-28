سلوفينيا: نرفض خطة الضم الإسرائيلية ويجب اتخاذ إجراءات دولية حازمة ضدها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلوفينيا، رفضها لخطة الضم الإسرائيلية، التي تنوي حكومة نتنياهو الجديدة تنفيذها، داعية لاتخاذ إجراءات دولية حازمة ضدها.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مع وزير خارجية سلوفينيا توني كازر، التطورات في المنطقة، وآخر المستجدات في فلسطين.



وقال عريقات: إن الوزير كازر، أكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وأن أي حل يجب أن يبنى على نظام دولي، يحكمه القانون الدولي.



وأضاف أن وزير الخارجية السلوفيني، أكد رفض بلاده لخطة الضم، التي اعلنت عنها حكومة نتنياهو، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة ضد هذه الخطة.