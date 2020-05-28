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إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج العربي (السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، الإمارات، قطر، البحرين) حاجز الـ 200 ألف حالة.

وبحسب وكالة (رويترز) فقد كانت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمنطقة التي تجاوزت حاجز 100 ألف حالة في 11 أيار/ مايو، قد ارتبطت في بادئ الأمر بالسفر لكن العدوى انتشرت بعد ذلك وسط العمال من أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يسكنون في مناطق مزدحمة، مما دفع السلطات للتوسع في عمليات الفحص.

السعودية

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية انخفاضاً لليوم الخامس على التوالي، فيما تخطى عدد المتعافين من الوباء في المملكة عتبة الـ 50 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1815 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 78541 حالة.

وتُوفي 14 مريضاً جراء الفيروس التاجي في السعودية خلال اليوم الأخير (مقابل 12 وفاة في اليوم السابق)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 425 حالة.

الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الأربعاء، تسجيل 883 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليرتفع إجمالي الحالات إلى 31 ألفاً و969 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 255 حالة وفاة.

قطر

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية يوم الأربعاء، عن تسجيل 1740 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 48947، بما فيها 35634 حالة نشطة بينها 203 مرضى في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة، رصد وفاتين جديدتين ناجمتين عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 30 حالة.

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