الاحتلال يُمدد توقيف الأسير أحمد أبو بكر للمرة الرابعة على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، اعتقال الشاب أحمد جواد أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، للمرة الرابعة على التوالي.



وأفادة والدة المعتقل أبو بكر، بأن سلطات الاحتلال، مددت اعتقاله لمدة 4 أيام، وما يزال في التحقيق بمعتقل (بتاح تكفا).