شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من يعبد وقباطية والخليل

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من يعبد وقباطية والخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين، وكذلك من الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وشنت حملة دهم وتفتيش، اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر (23 عاماً)، وشقيقه براء (21 عاماً)، ومحمد رياض تركمان (20 عاماً).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من أصحابها: شادي جمال أبو بكر وشقيقيه محمد وثائر، ومنزل عوض أبو زرينة قبها، وفي وقت لاحق اقتحمت منزل الأسير المحرر عز الدين عمارنة، ومنزل والدته، واستجوبته ونجله المحرر مجاهد.

يذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت نحو 50 مواطناً من بلدة يعبد خلال الأسبوعين الأخيرين، وداهمت عشرات المنازل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل في حي قرن الثور واعتقلت الشاب عمر عبد المهدي شاور.

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