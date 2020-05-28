تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 614.



وأوضحت الكيلة، في تصريح مقتضب، اليوم الخميس، أن الإصابة الجديدة، سُجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية، لعامل في أراضي الـ 48.