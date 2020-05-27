حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانة قرار وكالة الأنباء الأمريكية (اسيوشويتدبرس) بفصل المصور الصحفي إياد نمر حمد من عمله، فصلاَ تعسفياَ.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامنا مع الصحفي حمد، نؤكد على موقفنا المبدئي الثابت برفض واستنكار أي مساس بحرية الصحافة والصحفيين في فلسطين، والوقوف في وجه كل اجراء تعسفي بحقهم من أية جهة كانت".



وتابع الحزب: "في الختام نضم صوتنا لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين من هذه القضية، ونشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تراجع الوكالة المذكورة عن قرارها بفصل المصور الصحفي حمد، والمشهود له كما معظم زملائه الصحفيين بالمهنية والتفاني بالعمل والسعي لكشف جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها ابناء شعبه ومنهم الصحفيين".