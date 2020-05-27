ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء دعوات للحشد وأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بدءاً من فجر يوم الجمعة المقبل مع اتخاذ الاجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات الصحية.



ودعا النشطاء لأوسع مشاركة شعبية من كل مواطن يستطيع الوصول للأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة فيه وحمايته من محاولات الاحتلال وضع شروط وقيود على دخول المصلين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ودعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني لشد الرحال للمسجد الأقصى يوم الجمعة مشيرة الى أن المقدسيين طالما أثبتوا للعالم أنهم أصحاب القرار لأنهم أهل الميدان الذين لن يسمحوا للاحتلال بفرض أي سلطة على الأقصى.



وأكدتأن فتح الأقصى لن ينتظر قرارات أحد وأن المسجد سيفتح بسواعد المواطنين وبدون أي شرط كما جرى في هبة الأسباط وفتح مصلى باب الرحمة.



من جانبها شددت المرابطة المقدسية خديجة خويص على ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل وعدم السماح باستمرار إغلاقه أو فرض قيود عليه.