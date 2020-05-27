قيادي بـ "حماس" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة حماس، نادر صوافطة جماهير شعبنا في القدس إلى ضرورة التواجد الدائم في المسجد الأقصى والدفاع عنه من اعتداءات المستوطنين والاحتلال المتكررة.



وشدد في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، على ضرورة تكثيف التواجد الإسلامي في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية، لتكون نقطة انطلاق في صد صفقة القرن وقرارات الاحتلال بضم الضفة الغربية.



وجدد صوافطة دعوته لأبناء شعبنا بكافة أطيافه لإحياء الصلوات في المسجد الأقصى للتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت والدفاع عن مسرى النبي.



وأضاف: "بعد أن سمح بفتح المساجد، ندعو لإحياء صلاة الجماعة والفجر العظيم من جديد، مع ضرورة الالتزام بأخذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة".