الطقس: أجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-13 21-12 24-13 بيت لحم 23-13 21-12 24-13 رام الله والبيرة 22-12 20-11 23-12 طولكرم 26-17 25-15 26-15 نابلس 24-14 22-13 25-15 قلقيلية 26-17 25-16 26-17 جنين 27-15 25-14 28-16 سلفيت 23-13 21-12 24-13 طوباس 27-15 25-14 28-16 روابي 24-14 22-13 25-15 الخليل 22-12 20-11 23-13 غزه 25-18 24-16 25-16 أريحا 32-20 29-19 32-19 خانيونس 25-18 24-16 25-16 الأغوار الشمالية 30-19 27-17 30-17 رفح 26-17 25-15 26-15

ليلة الخميس الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي