هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باستقرار الحالة الصحية للأسير المصاب صبري بشير (39 عاماً) من جبل المكبر قضاء القدس، والقابع في مشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي.



وقالت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المصاب بشير كان قد أصيب برصاص الاحتلال في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، بإدعاء محاولته طعن جندي اسرائيلي بالقرب من السور الفاصل بجبل المكبر، حيث أصيب بالرصاص في منطقة البطن فقد على إثرها الوعي لعدة أيام.



وبينت الهيئة، أن محكمة الاحتلال قامت اليوم بتمديد توقيف الأسير بشير حتى الأحد المقبل 31/5/2020، بداعي التحقيق.