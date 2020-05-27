شؤون فلسطينية

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ"أحابيل" الاحتلال وعملائه

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ"أحابيل" الاحتلال وعملائه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) جماهير شعبنا في عموم المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وفي المناطق المصنفة "C" حسب اتفاق "أوسلو" البائد إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة وعدم الوقوع فريسة للمشاكل العائلية التي تحاول مخابرات الاحتلال وأعوانها افتعالها من أجل إثارة الفتن وضرب السلم الأهلي وإضعاف النسيج المجتمعي الفلسطيني سيما في هذه اللحظات الحرجة من عمر القضية الفلسطينية بعد قرار اللجنة التنفيذية والرئيس محمود عباس التحلل من كل الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف "التنسيق الأمني".

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما تطالعنا به الأنباء عن حادث قتل هنا وشجار عائلي هناك، وبالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال لعمليات الهدم ومصادرة الأراضي وحملات الاعتقال في صفوف المواطنين العزل والتضييق على عمل طواقم وزارات الحكومة الفلسطينية، يجعل الصورة غاية في الوضوح ويكشف أن مخابرات الاحتلال هي الجهة التي تقف وراء افتعال هذه الأحداث المؤسفة والغريبة عن أخلاق شعبنا وتقاليده، ولا يمكن تصنيف حملة الاشاعات المغرضة والمشككة في الموقف الفلسطيني إلا ضمن خانة العمالة للاحتلال وهو الدور الذي عادة ما يتدخل (الطابور الخامس) للعبه في اللحظات المصيرية والصعبة من حياة الشعوب المناضلة من أجل حريتها.

وأهاب (فدا) بأبناء شعبنا ليكونوا أكثر توحدا وتكاتفا وتكافلا وأن يتعالوا على النعرات العائلية والضغائن الصغيرة وأن يكونوا متيقظين وأن لا يقعوا فريسة لأحابيل الاحتلال وعملائه وذلك من أجل حرية وكرامة فلسطين التي هي أكبر من الجميع، ودعا إلى تفعيل دور اللجان الشعبية، لتتشكل من مختلف القوى والمؤسسات والمنظمات الأهلية والجمعيات وممثلي المجالس المحلية والقروية، في المناطق المصنفة (C)، كي تأخذ على عاتقها حل أية اشكالات قد تحدث ولتقوم بسد الثغرات التي قد تنشأ بعد إقدام قوات الاحتلال على منع أجهزتنا الأمنية الوطنية من الوصول إلى هذه المناطق، كما حصل في قرية قصرة الاباء، في إجراء منها لمعاقبة القيادة الفلسطينية على قرارها بوقف التنسيق الأمني.

وطالب الكل الفلسطيني، فصائل ولجان ومنظمات شعبية ونقابات واتحادات مهنية ومؤسسات أهلية ورسمية، إلى تقدم صفوف الجماهير في معركة التصدي لكل إجراءات الاحتلال وقطعان المستوطنين، سواء في القدس أو الأغوار أو في باقي المناطق، وتوجيه رسالة لهذا المحتل الغاصب أن شعبنا صامد وقوي ولا يلين وسيفشل صفقة القرن وتفصيلاتها من مخططات الضم أو غيرها كما أفشل سابقا عديد المؤامرات.

أخبار ذات صلة

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

&#34;مركزية فتح&#34; تجتمع الخميس لبحث سبل إسناد قرار الرئيس عباس إنهاء الاتفاقيات

"مركزية فتح" تجتمع الخميس لبحث سبل إسناد قرار الرئيس عباس إنهاء الاتفاقيات

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

"مهجة القدس": الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

شؤون فلسطينية

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

"مهجة القدس": الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

إصابة مواطن بجراح خطيرة إثر حادث سير في خانيونس

إصابة مواطن بجراح خطيرة إثر حادث سير في خانيونس

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ&#34;أحابيل&#34; الاحتلال وعملائه

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ"أحابيل" الاحتلال وعملائه

منوعات

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

هالة صدقي عن علاج رجاء الجداوي: &#34;لو محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية&#34;

هالة صدقي عن علاج رجاء الجداوي: "لو محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية"

قصة الـ800 جنيه التي أثارت الخلاف بين محمد الموجي وأم كلثوم

قصة الـ800 جنيه التي أثارت الخلاف بين محمد الموجي وأم كلثوم

كيف ترجمت&#34; نيتفلكس عبارة &#34;القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا&#34; لعادل إمام؟

كيف ترجمت" نيتفلكس عبارة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" لعادل إمام؟

بعد &#34;الفار السندق&#34;.. منة عرفة مع حمادة هلال مرة أخرى ويتصدران &#34;التريند&#34;

بعد "الفار السندق".. منة عرفة مع حمادة هلال مرة أخرى ويتصدران "التريند"

تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلوغراماً خلال الحجر المنزلي

تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلوغراماً خلال الحجر المنزلي

بعد 35 عاماً.. شاهد كيف أصبح شكل بطلة &#34;أنت أو لا أحد&#34;

بعد 35 عاماً.. شاهد كيف أصبح شكل بطلة "أنت أو لا أحد"

محمد عبده يكشف عن عدد أبنائه بعد الحجر المنزلي

محمد عبده يكشف عن عدد أبنائه بعد الحجر المنزلي

أحمد العوضي يكشف تفاصيل عن قصة حبه وزواجه من ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يكشف تفاصيل عن قصة حبه وزواجه من ياسمين عبدالعزيز

الكومبارس الشهير بـ&#34;إيتو&#34;.. وفاة عبد النبي السيد

الكومبارس الشهير بـ"إيتو".. وفاة عبد النبي السيد

عربي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل