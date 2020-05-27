شؤون فلسطينية

وزير العدل: العلاقة التي تحكم بين القوة المحتلة والإقليم المحتل قواعد القانون الدولي

وزير العدل: العلاقة التي تحكم بين القوة المحتلة والإقليم المحتل قواعد القانون الدولي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل محمد شلالده إن العلاقة التي تحكم بين القوة المحتلة والإقليم المحتل هو قواعد القانون الدولي الإنساني
والمبدأ الذي يحكم إثر احتلال الإقليم عدم جواز ضمه وأن سيطرة السلطة القائمة بالاحتلال والصلاحيات التي لديها مؤقتة ولا تعطيه الحق في إجراء تغييرات في وضع الإقليم المحتل.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أن كل ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال هو انتهاك لمثياق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 242، مشيراً إلى أن القاعدة العرفية للقانون الدولي تحرم الضم الأحادي وتستوجب على دول العالم عدم الاعتراف بهذا الواقع الذي لا ينتج أثراً قانونياً.

وشدّد وزير العدل على ضرورة دعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لردع إسرائيل عن قرارها بالضم، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستعقد غداً اجتماعاً يناقش الآليات القانونية لمواجهة مخططات سلطة الاحتلال، مؤكداً على
ضرورة تكريس السيادة الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية والتحول إلى دولة تحت الاحتلال والانضمام لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

أخبار ذات صلة

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

&#34;مركزية فتح&#34; تجتمع الخميس لبحث سبل إسناد قرار الرئيس عباس إنهاء الاتفاقيات

"مركزية فتح" تجتمع الخميس لبحث سبل إسناد قرار الرئيس عباس إنهاء الاتفاقيات

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

"مهجة القدس": الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

شؤون فلسطينية

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

السفير منصور يوجه مطالبة لمجلس الأمن بشأن حماية الشعب الفلسطيني

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

حزب الشعب يدين قرار فصل المصور الصحفي حمد

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

ناشطون يدعون للحشد وأداء الصلاة في الأقصى بدءاً من فجر الجمعة

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

"مهجة القدس": الأسير المريض يسري المصري يعاني من سياسة الإهمال الطبي

إصابة مواطن بجراح خطيرة إثر حادث سير في خانيونس

إصابة مواطن بجراح خطيرة إثر حادث سير في خانيونس

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ&#34;أحابيل&#34; الاحتلال وعملائه

(فدا) يدعو شعبنا للتوحد والتكاتف والتكافل وعدم الوقوع فريسة لـ"أحابيل" الاحتلال وعملائه

منوعات

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

هالة صدقي عن علاج رجاء الجداوي: &#34;لو محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية&#34;

هالة صدقي عن علاج رجاء الجداوي: "لو محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية"

قصة الـ800 جنيه التي أثارت الخلاف بين محمد الموجي وأم كلثوم

قصة الـ800 جنيه التي أثارت الخلاف بين محمد الموجي وأم كلثوم

كيف ترجمت&#34; نيتفلكس عبارة &#34;القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا&#34; لعادل إمام؟

كيف ترجمت" نيتفلكس عبارة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" لعادل إمام؟

بعد &#34;الفار السندق&#34;.. منة عرفة مع حمادة هلال مرة أخرى ويتصدران &#34;التريند&#34;

بعد "الفار السندق".. منة عرفة مع حمادة هلال مرة أخرى ويتصدران "التريند"

تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلوغراماً خلال الحجر المنزلي

تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلوغراماً خلال الحجر المنزلي

بعد 35 عاماً.. شاهد كيف أصبح شكل بطلة &#34;أنت أو لا أحد&#34;

بعد 35 عاماً.. شاهد كيف أصبح شكل بطلة "أنت أو لا أحد"

محمد عبده يكشف عن عدد أبنائه بعد الحجر المنزلي

محمد عبده يكشف عن عدد أبنائه بعد الحجر المنزلي

أحمد العوضي يكشف تفاصيل عن قصة حبه وزواجه من ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يكشف تفاصيل عن قصة حبه وزواجه من ياسمين عبدالعزيز

الكومبارس الشهير بـ&#34;إيتو&#34;.. وفاة عبد النبي السيد

الكومبارس الشهير بـ"إيتو".. وفاة عبد النبي السيد

عربي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل

ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن عودة الموظفين الحكوميين للعمل