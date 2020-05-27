وزير العدل: العلاقة التي تحكم بين القوة المحتلة والإقليم المحتل قواعد القانون الدولي



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أن كل ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال هو انتهاك لمثياق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 242، مشيراً إلى أن القاعدة العرفية للقانون الدولي تحرم الضم الأحادي وتستوجب على دول العالم عدم الاعتراف بهذا الواقع الذي لا ينتج أثراً قانونياً.





وشدّد وزير العدل على ضرورة دعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لردع إسرائيل عن قرارها بالضم، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستعقد غداً اجتماعاً يناقش الآليات القانونية لمواجهة مخططات سلطة الاحتلال، مؤكداً على

ضرورة تكريس السيادة الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية والتحول إلى دولة تحت الاحتلال والانضمام لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير العدل محمد شلالده إن العلاقة التي تحكم بين القوة المحتلة والإقليم المحتل هو قواعد القانون الدولي الإنسانيوالمبدأ الذي يحكم إثر احتلال الإقليم عدم جواز ضمه وأن سيطرة السلطة القائمة بالاحتلال والصلاحيات التي لديها مؤقتة ولا تعطيه الحق في إجراء تغييرات في وضع الإقليم المحتل.