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انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي
طريق أم 4 في ادلب
رام الله - دنيا الوطن
قُتل جندي تركي في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الأربعاء، بعد انفجار على طريق "إم4" السريع.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "أثناء دورية على طريق في منطقة إدلب وبسبب انفجار على مسافة 250 مترا جنوبي منطقة البحث، لم يعرف سببه بعد، أصيب أحد الجنود ونقل على الفور إلى المستشفى لكنه استشهد رغم كل الجهود"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت الدخان يتصاعد من مبنى على طريق إم4 السريع قبل وقوع انفجار ضخم على الطريق حيث كانت الدورية تتحرك.

واتفقت تركيا وروسيا، اللتان تدعمان طرفين متعارضين في الحرب السورية، على وقف إطلاق النار في الخامس من آذار/مارس بعد أسابيع من الاشتباكات التي وضعتهما على شفا المواجهة المباشرة.

ومنذ توقيع الاتفاق نفذت تركيا وروسيا 12 دورية على طريق "إم4" بعضها لم يستكمل لاعتبارات أمنية وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

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