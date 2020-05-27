أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، 883 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفق إحصاء وكالة (رويترز) للأنباء، فإن هذا العدد، يرفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بدول الخليج العربية الست، إلى أكثر من 200 ألف حالة.



وكانت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمنطقة المنتجة للنفط والغاز، والتي تجاوزت حاجز 100 ألف حالة في 11 أيار/ مايو، قد ارتبطت في بادئ الأمر بالسفر، لكن العدوى، انتشرت بعد ذلك وسط العمال المهاجرين من أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يسكنون في مناطق مزدحمة، مما دفع السلطات للتوسع في عمليات الفحص.





رام الله - دنيا الوطن