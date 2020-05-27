قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إنقاذ "مهندسة العلاقات" مع السودان

نتنياهو مع قدح الدم

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل العملية الإسرائيلية؛ لإنقاذ مهندسة العلاقات مع السودان.



وقالت: إن طائرة إسرائيلية خاصة، هبطت يوم الاثنين الماضي في السودان؛ لمساعدة "نجوى قدح الدم"، وهي مهندسة العلاقات بين إسرائيل والسودان، التي رتبت اللقاء بين نتنياهو والبرهان.



وكانت قدح الدم أصيبت بمرض فيروس (كورونا)، "لكن لسوء الحظ فات الأوان لمساعدتها وماتت اليوم"، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية.



وأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أمس، أن طائرة إسرائيلية نزلت في مطار الخرطوم الدولي في السودان، وغادرته بعد تسع ساعات.



يأتي ذلك، رغم تأكيد مسؤولين سودانيين في مطار الخرطوم، بأنه لم تصل أية طائرات إسرائيلية للمطار.