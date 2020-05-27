شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تُصدر توضيحاً "مهما" بشأن خريطة فلسطين "مجتزأة"

وزارة الصحة تُصدر توضيحاً "مهما" بشأن خريطة فلسطين "مجتزأة"
صورة الخريطة خلف وزيرة الصحة وضيوفها
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحاً "مهماً" بشأن خريطة "مجتزأة" تنشرها الوزارة بشأن الحالة الوبائية في الضفة والقدس والضفة الغربية. 

وقالت الوزارة في التوضيح الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنه "بخصوص اللوحة الظاهرة في الصورة، وما يُشاع حول أنها خريطة فلسطين مجتزأة، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه خريطة (وبائية) لانتشار الفيروس في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وليست خريطة تاريخية أو سياسية".

وأضافت: أنها تشير إلى عدد الإصابات في كل محافظة، إضافة إلى المحافظات الخالية من الفيروس، مؤكدة أن أي تأويل لها خارج هذا السياق، غير صحيح.


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