وزارة الصحة تُصدر توضيحاً "مهما" بشأن خريطة فلسطين "مجتزأة"





وأضافت: أنها تشير إلى عدد الإصابات في كل محافظة، إضافة إلى المحافظات الخالية من الفيروس، مؤكدة أن أي تأويل لها خارج هذا السياق، غير صحيح.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحاً "مهماً" بشأن خريطة "مجتزأة" تنشرها الوزارة بشأن الحالة الوبائية في الضفة والقدس والضفة الغربية.وقالت الوزارة في التوضيح الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنه "بخصوص اللوحة الظاهرة في الصورة، وما يُشاع حول أنها خريطة فلسطين مجتزأة، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه خريطة (وبائية) لانتشار الفيروس في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وليست خريطة تاريخية أو سياسية".