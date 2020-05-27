صحيفة إسرائيلية: طائرة قادمة من ‎مصر حطت بمطار بن غوريون برحلة استثنائية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الصحفي إيتاي بلومنتال من صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن طائرة خاصة قادمة من مدينة ‎الأقصر في ‎مصر، حطت مساء اليوم في مطار بن غوريون في ‎إسرائيل، واصفاً هذه الرحلة الجوية بـ "الاستثنائية".



وكان الصحفي نفسه، أكد أمس الثلاثاء، أن طائرة إسرائيلية، نزلت في مطار الخرطوم الدولي في السودان، وغادرته بعد تسع ساعات.



يأتي ذلك، رغم تأكيد مسؤولين سودانيين في مطار الخرطوم، بأنه لم تصل أية طائرات إسرائيلية للمطار.