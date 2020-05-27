احتراق 1200 شجرة زيتون وأشجار حرجية ومحصول قمح في جنين

حرائق في جنين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، 15 حريقاً في محافظة جنين، التهم 1200 شجرة زيتون وأشجار حرجية، ودونمين من محصول القمح.



وأفاد الدفاع المدني، بأن 15 حريقاً، بدأت في أعشاب وامتدت للأشجار في أماكن متفرقة من محافظة جنين، فيما أن الخسارة الأكبر كانت في الأشجار بالمنطقة بين بلدة الجديدة ومحافظة طوباس، وأتت النيران فيها على 1000 غرسة صغيرة من الأشجار الحرجية، ومحصول القمح في "سهل أم التوت" شرق جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز جنين وقباطية وسيريس وبرطعة، على إخماد هذه الحرائق، والحد من انتشارها.