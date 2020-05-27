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إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، يوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من نيسان/أبريل لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك: إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 آيار/مايو وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



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