إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، يوم الجمعة.
يأتي ذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من نيسان/أبريل لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك: إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 آيار/مايو وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك: إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 آيار/مايو وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
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