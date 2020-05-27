إنهاء إجراءات العزل العام في العاصمة العُمانية يوم الجمعة

أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، يوم الجمعة.





يأتي ذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من نيسان/أبريل لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك: إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 آيار/مايو وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).











رام الله - دنيا الوطن