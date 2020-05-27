قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين في القدس، بينهما، الأسير المحرر أسامة سميح عليان من قرية العيساوية.



والمعتقل الثاني، هو الشاب أحمد أبو صبيح، وذلك خلال تواجده في البلدة القديمة بالقدس، في وقت استدعت فيه مخابرات الاحتلال رئيس مفوضية كشافة محافظة القدس، ماهر محيسن؛ للتحقيق في مركز المسكوبية، كما نقل موقع (حرية نيوز).