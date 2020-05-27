"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، أنها أجرت 123 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يتعلق بفحوصات فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس (كورونا) في القطاع: إن ذلك يأتي مع الإعلان عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة (أُعلن عنها الليلة الماضية).
وأضافت "الصحة": أن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ، 9328 عينة، منها 9267 سلبية و61 إيجابية، شفي منها 18.
للاطلاع على التقرير للتحميل اضغط هنا
أكدت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، أنها أجرت 123 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يتعلق بفحوصات فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس (كورونا) في القطاع: إن ذلك يأتي مع الإعلان عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة (أُعلن عنها الليلة الماضية).
وأضافت "الصحة": أن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ، 9328 عينة، منها 9267 سلبية و61 إيجابية، شفي منها 18.
للاطلاع على التقرير للتحميل اضغط هنا
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