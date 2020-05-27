وزير الخارجية الفرنسي يحذر من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء: إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية.
وحذر أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي، من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وقال لو دريان: "هذه الأزمة تزداد تعقيداً. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء: إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية.
وحذر أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي، من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وقال لو دريان: "هذه الأزمة تزداد تعقيداً. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".
التعليقات