قرار عاجل من فرنسا بشأن عقار يُستخدم في علاج مرضى (كورونا)





يأتي ذلك بعد قرار من منظمة الصحة العالمية بتعليق تجربة موسعة على "هيدروكسي كلوروكين" الذي يستخدم أساسا لعلاج الملاريا لمخاوف تتعلق بالسلامة.





وهذه الخطوة، التي يبدأ العمل بها على الفور، هي الأولى التي تتخذها دولة في العالم، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأُعلن إلغاء المرسوم، الذي يعني فعلياً حظر استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لهذا الغرض، في الجريدة الرسمية وتأكد ببيان من وزارة الصحة، ولم ترد أي إشارة لقرار منظمة الصحة.



وذكرت دورية لانسيت الطبية البريطانية أن المرضى الذين حصلوا على "هيدروكسي كلوروكين" زادت بينهم معدلات الوفاة وعانوا من اضطراب في ضربات القلب، مما أضاف إلى سلسلة من النتائج المخيبة للآمال الأخرى المتعلقة باستخدام العقار لعلاج "كوفيد-19".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره قد ضغطوا في الأشهر الأخيرة من أجل طرح "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج محتمل لـ "كوفيد-19".



ولم تتم بعد إجازة أي لقاح أو علاج لـ "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص في شتى أنحاء العالم.





رام الله - دنيا الوطنألغت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء مرسوماً يسمح لأطباء المستشفيات باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المرضى الذين يعانون من حالات حادة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا).