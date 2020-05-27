إسبانيا: تسجيل وفاة واحدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت إسبانيا اليوم الأربعاء حالة وفاة واحدة فقط، بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في البلاد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 27118.





كما تم تسجيل 236769 إصابة في المجمل، منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) وفقا لأرقام الوزارة.



يشار إلى أن إسبانيا لم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية.







رام الله - دنيا الوطن