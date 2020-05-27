قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية المغير شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً من قرية المغير شرق رام الله، على حاجز عسكري أقيم على المدخل الشرقي للقرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري طيار عند المدخل الشرقي لقرية المغير، اعتقلت الشاب عمر عوده شحادة أبو عليا (28 عاما)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).