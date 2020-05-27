"الخارجية": لجنة "عودة العالقين والطلبة" تجتمع برئاسة المالكي لإطلاق عملية الإجلاء قريباً





وناقشت اللجنة جميع الترتيبات اللازمة للبدء بإطلاق عملية إعادة مواطنينا العالقين، وفقاً لآليات واضحة وشفافة وأولويات عادلة تحقق عودة آمنة وصحية لهم إلى أرض الوطن.





يأتي ذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وفي المقدمة منها الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.





كما درست اللجنة أفضل خارطة تحرك ممكنة وعملية لإجلاء العالقين وفقاً للأعداد المبدئية المتوفرة لدينا كما قامت بإحصائها سفارات دولة فلسطين.





وأكدت اللجنة بهذا الخصوص على أن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.





كما أكدت أن المسافر يتحمل سعر التذكرة ومصاريف السفر وتكاليف النقل البري من المطار الى الجسر، ومن الاستراحة الى المحافظة المعنية، ويتم التعامل مباشرة ما بين المسافر وشركة الطيران او شركة النقل.





وأكدت على أن جميع العالقين العائدين الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة الذي سيحدد في حينه بشأن الفحوصات والحجر سواء المنزلي او الصحي.





كما تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الإجلاء والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذها في القريب العاجل.

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف إجلاء العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني في مقر وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة الوزير د. رياض المالكي.