(هآرتس): غانتس ألغى لقاءً مع نتنياهو بأعقاب تصريحات لوزيرة من (الليكود)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس، ألغى لقاءً مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لوزيرة المواصلات من (الليكود)، ميري ريغف.



وكانت ريغيف قالت إن غانتس ليس خبيراً وغير ناضج بعد، لتولي منصب رئيس الوزراء.



من جهتها، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: إنه تحدث إلى ريغيف في ضوء تصريحاتها حول غانتس وقال لها: "تصريحاتك تضر بوحدة الحكومة".