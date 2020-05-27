انغيلا ميركل: جائحة فيروس (كورونا) لم تنته بعد





كما سجلت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء، 362 حالة إصابة جديدة، ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 179364.



رام الله - دنيا الوطنقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنه لابد من التوضيح أن جائحة فيروس (كورونا) لم تنته بعد.وشددت على أنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مضيفة للصحفيين: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وأضافت ميركل: أن الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس (كورونا) أمر بالغ الأهمية.وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، 47 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 8349.