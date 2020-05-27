قوات الاحتلال تصادر آليات لبلدية نابلس





وكانت الآليات تعمل على شق طريق في أعلى جبل عيبال المطل على شمال المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال صادرت 4 آليات (ثلاثة بواجر جنزير، وباجر قلاب)، مؤكدة أن مكان عمل هذه الآليات يقع ضمن حدود البلدية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



رام الله - دنيا الوطنصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، آليات تابعة لبلدية نابلس.