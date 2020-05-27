قوات الاحتلال تصادر آليات لبلدية نابلس
رام الله - دنيا الوطن
صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، آليات تابعة لبلدية نابلس.
صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، آليات تابعة لبلدية نابلس.
وكانت الآليات تعمل على شق طريق في أعلى جبل عيبال المطل على شمال المدينة.
وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال صادرت 4 آليات (ثلاثة بواجر جنزير، وباجر قلاب)، مؤكدة أن مكان عمل هذه الآليات يقع ضمن حدود البلدية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال صادرت 4 آليات (ثلاثة بواجر جنزير، وباجر قلاب)، مؤكدة أن مكان عمل هذه الآليات يقع ضمن حدود البلدية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
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