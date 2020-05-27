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دولي

موقع فرنسي: (شاباك) والاستخبارات العسكرية بإسرائيل يتحفظان بشدة من خطة الضم

موقع فرنسي: (شاباك) والاستخبارات العسكرية بإسرائيل يتحفظان بشدة من خطة الضم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (إنتيليجنس أونلاين) الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية، أن جهاز الأمن العام في إسرائيل (شاباك)، وهيئة الاستخبارات العسكرية، أبديا تحفظات شديدة من الخطة لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وذكر الموقع أن هذين الجهازين أبلغا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، بيني غانتس، بأن تطبيق الخطة من شأنه تصعيد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الأردن.

وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن تقييمات (شاباك) تشير إلى أنه في حوالي نصف العمليات التي أفضت إلى إحباط مخططات وصفتها "إرهابية"، استعان رجال الجهاز بنظرائهم الفلسطينيين.

كما يخشى (شاباك) من أن يؤدي تطبيق خطة الضم إلى وقف العمل باتفاقيات التعاون مع دائرة المخابرات العامة الأردنية.

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