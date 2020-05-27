قوات الاحتلال تقتحم أحياءً بالقدس وتستدعي عدداً من الشبان للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، حي "عبيد" في بلدة العيساوية بالقدس، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين.



كما وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم واستدعاءات ومخالفة بناء في البلدة بحجة "البناء دون ترخيص"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وشنت قوات الاحتلال حملة استدعاءات واسعة في القدس طالت عدداً من الشبان عرف منهم عمر عودة وبهجت الرازم وأحمد أبو الهوى وصالح زغاري.



كما اقتحمت مخابرات الاحتلال منزل الشيخ أحمد ابو غزالة في منطقة باب حطة واستدعته للتحقيق في مركز القشلة، في وقت اقتحمت فيه مخيم شعفاط واعتقلت أحد الشبان.