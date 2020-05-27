الشبيبة بـ "الأزهر" تنشر بشرى سارة للطلبة غير المسددين للرسوم الفصل الحالي

نشرت "الشبيبة" الإطار الطلابي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في جامعة الأزهر بغزة، بشرى سارة للطلبة غير المسددين للرسوم الفصل الحالي.





وأعرب "الشبيبة" عن شكرها لإدارة الجامعة على تفهم ظروف الطلبة ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطنوقالت: "حرصاً على استكمال العملية التعليمية لكافة الطلبة ومراعاة للظروف الاقتصادية، فإنه تم التوافق على أن يقوم الطالب بتسديد رسوم ست ساعات كحد أدنى للفصل الثاني 2019-2020، استثناءً، لذلك نهيب بالإخوة والأخوات الطلبة بسرعة التسجيل غداً الخميس نظراً لضيق وقت الفصل المتبقي".