"الخارجية": وفاة وست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية





يأتي ذلك في وقت تم تسجيل فيه ست إصابات جديدة، خمسة في الولايات المتحدة، وواحدة في موريتانيا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1611.



وبينت في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 21 حالة تعافي، 20 منها في الولايات المتحدة، وواحدة في البرازيل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 810 حالات.



وأفادت "الخارجية" أن شحنة ثانية من تبرعات شركة (سي سي سي) ستغادر شنغهاي يوم غد، وهي عبارة عن 10000 مسحة، حيث ستصل عمان يوم 1/6/2020.



وفي الكويت، سجلت وفاة جديدة للمواطن مريد احمد أمين بسيسو (74 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3، كما سجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 17، وسجلت حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 10.



وفي المملكة العربية السعودية سجلت حالة وفاة جديدة للمواطن اسماعيل محمد اسماعيل دغمش (55 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 10.



وفي موريتانيا سجلت أول إصابة لأحد الطلبة بفيروس (كورونا).



وتمكنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الفرنسية من حل مشكلة أحد المواطنين العالقين في أحد المطارات الفرنسية، وتم السماح له بدخول الأراضي الفرنسية.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وبعثة دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك، وسفارة دولة فلسطين لدى كينيا، عدم إصابة أي فلسطيني حتى الآن بالفيروس.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى مجموع الاصابات 16 حالة، وشفاء 5 مصابين وحالة وفاة واحدة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف أبناء جالياتنا في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 98.